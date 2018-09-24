Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Гражданин Чехии ударил Абрамович по голове одной из картин с ее собственным изображением.

Гражданин Чехии напал в воскресенье на выставке в итальянском городе Флоренция на известного сербского мастера перфоманса Марину Абрамович, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт пражской газеты Právo.

"Инцидент произошел в тот момент, когда Абрамович покидала вернисаж своей выставки во флорентийском музее Palazzo Strozzi. Чех, которому 51 год, на месте инцидента был задержан полицией, его имя не сообщается", — написало издание со ссылкой на итальянскую полицию.

Гражданин Чехии ударил Абрамович по голове одной из картин с ее собственным изображением. Ранее, в январе этого года, этот же человек испортил одну из скульптур, выставленных на площади Piazza della Signoria также во Флоренции, уточняет пражское издание.

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