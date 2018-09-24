Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для Сирии

По словам политика, ни одна страна не пострадала от войны в САР больше, чем соседняя Турция.

Наибольшую угрозу для безопасности Сирии представляют территории к востоку от реки Евфрат, которые находятся под контролем сил самообороны курдских отрядов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, пишет Лайф.

— Самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата, — подчеркнул турецкий лидер.

По словам политика, Турция больше других стран пострадала от вооружённого конфликта в Сирии. В заключение Эрдоган пообещал поднять проблему урегулирования гуманитарных кризисов в разных регионах мира на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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