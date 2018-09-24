Сборная Казахстана по футзалу победила Азербайджан в товарищеском матче в Баку

Один из голов забил вратарь Игита.

Сборная Казахстана по футзалу обыграла Азербайджан в товарищеском матче, передает Vesti.kz.

Игра в Баку завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. У сборной Казахстана на восьмой минуте забил Биржан Оразов, на девятой - Чингиз Есенаманов, а на 30-й - вратарь Игита. У Азербайджана автором единственного гола на 14-й минуте стал Хатаи Багиров.

Прошедший матч стал для сборной Казахстана первым под руководством бразильского тренера Кака, который этой весной был назначен главным тренером "Кайрата". Интересно, что как игрок Кака выступал за Азербайджан.

Отметим, что Азербайджан тренирует экс-тренер сборной Казахстана Жозе Алесио. Также бразилец был ассистентом соотечественника Какау в "Кайрате" и в национальной команде.

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