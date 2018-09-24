Блэр Трехерн Поллок : Qazaq Air достигнет безубыточности к 2022 году

Одна из главных целей – предоставлять доступный авиасервис.

Председатель Правления авиакомпании Qazaq Air Блэр Трехерн Поллок рассказал, когда планируется выход на безубыточность, насколько расширится воздушный флот и стоят ли в планах международные рейсы, сообщает Zakon.kz.

Первый рейс Qazaq Air состоялся 27 августа 2015 года. За три года пассажиропоток удалось увеличить в несколько раз, имея в распоряжении три самолета. Главную ставку в компании делают на безопасность и удобство пассажиров.

- В этом году Qazaq Air празднует третий день рождения. Каких успехов удалось достичь за это время?

- Мы создали авиакомпанию, соответствующую международным стандартам безопасности. Самолеты Qazaq Air – одни из самых молодых в казахстанском флоте, им всего три года – мы начинали летать на новых. Кроме того, сейчас сформировалась крепкая команда профессионалов.

Все это дает свои результаты: за три года услугами авиакомпании воспользовались около 700 тысяч человек, количество летных часов ежегодно увеличивается. На данный момент мы осуществляем рейсы по 10 городам Казахстана.

- Согласно отчету, размещенному на официальном сайте компании, сейчас вы финансово в «минусе» на 19,8 млрд тенге. Когда авиакомпания достигнет безубыточности?

- Любой проект в первые годы после запуска не выходит на самоокупаемость. По нашим расчетам, Qazaq Air достигнет безубыточности к 2022 году. Инвестор уверен, что все эти вложения – достойная плата за то, чтобы создать и развить региональную авиакомпанию мирового класса, работающую на благо казахстанцев.

- Каким образом ФНБ «Самрук-Казына» осуществляет финансирование авиакомпании?

- Акционер решает самостоятельно, давать ли нам беспроцентный заем, перевести ли его в кредит, какие проценты выставить по нему. Эти решения принимаются согласно утвержденному плану, который составляет команда профессиональных финансовых аналитиков.

- Каким образом удалось достичь значительного снижения затрат на привлечение воздушного флота авиакомпании?

- Сменилась форма лизинга. Это позволило изменить условия привлечения экипажей и проведения техобслуживания, дало нам оптимизацию финансов. Поясню: раньше в рамках контракта лизинга судов нам приходилось платить, в том числе, за пилотов, сервис и страховку. Теперь оплачиваем только сам лизинг, то есть аренду оборудования. Всего за счет пересмотра контрактов мы сэкономили более миллиарда тенге.

- Какой миссии и целей придерживается Qazaq Air?

- Основная цель – предоставить казахстанцам услуги финансово доступной и безопасной региональной авиакомпании, особенно в тех точках страны, где с транспортом есть проблемы. Преимущество Qazaq Air в том, что мы осуществляем рейсы, которых не выполняет больше никто: связываем Атырау и Актобе, например. К тому же рационально используем время и ресурсы: летим по авиамаршруту, где есть аэропорты, в которых люди выходят, новые пассажиры заходят. Это экономит время в первую очередь нашим клиентам.

- Могли бы сейчас назвать финансовые итоги 2018 года? За счет каких инструментов вам удалось увеличить пассажиропоток?

- На данный момент подводить итоги еще рано. Мы постоянно оптимизируем маршрутную сеть, это увеличивает пассажиропоток, вместе с этим растут и расходы на обслуживание транспорта, и доход. Это слишком чувствительные индикаторы, которые за оставшиеся три месяца могут дать большую разницу в цифрах.

Тем не менее, если сравнить первые 9 месяцев года с аналогичным периодом 2017 года, то цифры будут такие: пассажиропоток вырос на 36%, со 170 858 человек до 231 742 в 2018 году. Количество летных часов также возросло, пока на 15%, а вот средняя длина маршрута сократилась на 11% за счет оптимизации.

- Как вам удается одновременно улучшать качество сервиса и при этом сохранять доступные цены?

- Повторюсь, одна из главных целей – предоставлять доступный авиасервис. Исходя из этого, стараемся держать цены на авиабилеты невысокими, не внося в его стоимость ряд дополнительных услуг. Эта практика себя неоднократно оправдывала во многих мировых авиакомпаниях.

Что касается доступности цен, то тут необходимо понимать главное: чем раньше вы позаботитесь о покупке билета, тем дешевле он вам обойдется. Если вы точно знаете, что через пару месяцев отправитесь в другой город на день рожденья мамы, купите билет заранее – и вы существенно сэкономите. Приобретая билеты в последний момент, пассажиры отдают больше денег, и это правило действует в любой стране мира.

- Какое будущее ждёт компанию? Планируется ли расширение воздушного флота и географии полетов?

- Мы заказали еще два новых самолета Bombardier Q400 NextGen, их сейчас собирают для нас. В апреле и мае 2019 года они уже приступят к осуществлению рейсов. Естественно, это поможет увеличить частоту нынешних рейсов и запустить несколько новых.

В Казахстане масса перспектив по развитию внутренних рейсов и туризма, внутреннего и внешнего. Уверен, что, имея доступные рейсы, казахстанцы и гости из-за рубежа начнут активнее путешествовать.

- Планируете ли вы международные рейсы? Что для этого необходимо?

- Скажу больше: мы уже готовимся к этому. Рейсы будут в соседние страны. Но на полную мощь мы выйдем после того, как два новых самолета присоединятся к нашему флоту.

- В каком техническом состоянии находятся воздушные суда в вашей авиакомпании? Как часто самолеты проходят проверку?

- Самолетам всего три года, они в отличном состоянии. Инженерно-техническое обслуживание осуществляется в полной мере и по графику, заявленному производителем и соответствующему международным и казахстанским стандартам. Дважды в год проходит аудит от Комитета гражданской авиации РК, недавно флот прошел масштабное техническое обслуживание в Абу-Даби, где специалисты проверили всё до последнего болтика.

- Как вы боретесь с задержками рейсов, дебоширами на борту и другими чрезвычайными ситуациями?

- Задержек у нас мало, если и происходят, то обычно из-за непогоды. Своевременность вылетов – 80%. Наши самолеты последовательно летят из одного города в другой сразу по нескольким регионам. Задержись борт в одном аэропорту – задержатся и все следующие рейсы. А таких ситуаций мы стараемся не допускать.

С дебоширами сталкиваться практически не доводилось. Постоянные клиенты, например, пассажиры Атырау, Актау и Уральска, рады тому, что теперь могут попасть в нужный им город буквально за 50 минут. Тем не менее, весь наш персонал регулярно проходит обучение и повышает квалификацию, все экипажи умеют договариваться с нервными пассажирами.

В экстренных случаях, если происходит существенная задержка рейса, мы стараемся максимально обеспечить клиентов необходимым: горячее питание, если надо – место в гостинице. После этого на нас, как правило, уже не обижаются.

- Как вы можете прокомментировать мнения некоторых блогеров о нежизнеспособности авиакомпании?

- Эти материалы публикуются с одной целью – раздуть сенсацию. Подтасовка фактов, которые легко при желании проверить, максимально агрессивная подача информации, при этом ни единого контакта с самой авиакомпанией не было. У некоторых блогеров неверно сформировалось понимание роли Qazaq Air в развитии казахстанской гражданской авиации.

Непонятно, почему их так удивили озвученные цифры – 19,8 миллиардов тенге. Для сравнения: при строительстве бетонных автомагистралей на каждый километр из бюджета тратится по три миллиона долларов. Все эти деньги выделялись на создание транспортной инфраструктуры.

Создание и развитие авиакомпании – это также крупное капиталовложение, к тому же связанное с большими рисками. Тем не менее, при осуществлении вложений инвестор руководствуется четким планом действий и видит, каковы перспективы, когда можно ожидать безубыточности, а затем и прибыли. Не исключено, что нас приватизируют, но при этом Qazaq Air был и останется проектом, который был запущен по поручению Нурсултана Назарбаева, поддерживается правительством и фондом «Самрук-Казына». Мы работаем для казахстанцев, стараясь предоставить надежные авиаперевозки в большинство городов Казахстана. Один только тот факт, что мы используем новые, собранные для нас самолеты, говорит в пользу спокойного полета с Qazaq Air.

Екатерина Алиева

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