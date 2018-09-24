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Власти Гонконга запретили деятельность Гонконгской национальной партии

Нелегально быть членом партии, действовать от имени формирования или же собирать средства на нужды партии.

Фото : РИА Новости24 сентября 2018, 11:19

Власти Гонконга в понедельник официально запретили деятельность Гонконгской национальной партии, выступающей за независимость специального административного района Гонконг, говорится в опубликованном правительством распоряжении секретаря по вопросам безопасности Джона Ли, пишет РИА Новости.

Распоряжение вступило в силу с момента его публикации в понедельник, теперь любая деятельность партии признана незаконной. Нелегально быть членом партии, действовать от имени формирования или же собирать средства на нужды партии.

В июле этого года полиция Гонконга рекомендовала запретить деятельность партии, так как ее деятельность представляет угрозу национальной безопасности. Правоохранительные органы обвиняли членов партии в создании планов по получению Гонконгом независимости от КНР и в попытках их реализовать.

Джон Ли дал партии 21 день на то, чтобы в письменном виде объяснить, почему партия не должна быть запрещена, после чего три раза откладывал принятие решения.


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