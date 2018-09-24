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«ККМ» и Национальная компания «KAZAKH INVEST» подписали соглашение о сотрудничестве

Отдельным важным аспектом соглашения является направление по развитию со-инвестирования в казахстанские проекты.

Фото : АО «Kазына Капитал Менеджмент»24 сентября 2018, 13:36

Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Казына Капитал Менеджмент» и АО Национальная компания «KAZAKH INVEST» – двумя ключевыми игроками в инвестиционной сфере Казахстана.

Соглашение подписали Председатель Правления «Казына Капитал Менеджмент» Ардак Касымбек и Председатель Правления «Национальной компании «KAZAKH INVEST» Сапарбек Туякбаев.

Соглашение затрагивает широкий круг направлений двустороннего сотрудничества, который помимо прочего включает формирование карты перспективных инвестиционных проектов; привлечение стратегических и финансовых инвесторов в фонды прямых инвестиций «ККМ», в том числе посредством использования представительств Kazakh Invest за рубежом. Отдельным важным аспектом соглашения является направление по развитию со-инвестирования в казахстанские проекты, реализуемые портфельными фондами «ККМ» и иностранными инвесторами, привлекаемыми Kazakh Invest.

«Документ станет важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в стране, создаст основу для развития тесных коммерческих связей с зарубежными партнерами, трансферта технологий и увеличения объема иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан», - отметил Председатель Правления «ККМ» Ардак Касымбек.

АО «Kазына Капитал Менеджмент» («ККМ») – фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства «ККМ» предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. «Kазына Капитал Менеджмент» совместно с международными институциональными инвесторами эффективно управляет 13 private equity фондами, общая капитализация которых составляет 2,4 млрд долл. США. «ККМ» входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».


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