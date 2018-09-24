В ЗКО выделены микрокредиты на сумму более 4 млрд тенге на развитие сельского бизнеса

В целом, по госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» реализация занятости населения региона и снижения численности безработных и непродуктивно занятых граждан осуществляется по трем направлениям.

В рамках реализации, озвученных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, «Пяти социальных инициатив» по расширению микрокредитования населения, выделены в регионе свыше 4 млрд.тенге. Получатели микрокредитов дополнительно создали порядка 2180 новых рабочих мест. Кроме этого, через Национальную палату предпринимателей РК в рамках проекта «Бастау-Бизнес» проводится обучение основам предпринимательства в целях приобщения к бизнесу граждан и для повышения экономический активности сельчан, с привлечением специальных тренеров и состоявшихся успешных бизнесменов и практиков. В 2018 году обучением планируется охватить порядка 2071 человек передает zakon.kz.

В целом, по госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» реализация занятости населения региона и снижения численности безработных и непродуктивно занятых граждан осуществляется по трем направлениям: массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства; создание условий для развития массового предпринимательства; развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве и поддержку трудовой мобильности.

По первому направлению организуется бесплатное профтехобучение на базе колледжей для той части выпускников, которые по каким-либо причинам не смогли продолжить дальнейшее обучение после школы. В 2017 году 800 человек были направлены на обучение, в текущем году еще столько же выпускников получили направление на получение технического и профессионального образования. Также есть возможность пройти обучение на краткосрочных курсах по востребованным специальностям на рынке труда, сроком от 1 до 6 месяцев, на базе колледжей и учебных центров НПП «Атамекен» с трудовой практикой на предприятиях.

– В 2018 году краткосрочным обучением будет охвачено 1,5 тысяч человек. Обучение на спецкурсах могут проходить все безработные, самозанятые, которые нуждаются в получении профессионального образования. Участники программы, проходящие краткосрочное профессиональное обучение и подготовку кадров с ТиПО, обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения, проезда до места обучения, стипендией, одноразовым горячим питанием, а также для иногородних участников предусматривается возмещение расходов по найму (аренде) жилья, – говорит руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Калияр Айтмухамбетов.

В рамках 1-го направления программы Кирилл Алексеенко был направлен весной текущего года на краткосрочные курсы по специальности «Электрогазосварщик».

– Буквально за один месяц я получил хорошую профессию в Уральском агроколледже, благодаря условиям программы. Успешно окончил учебу. В конце обучения мне даже выплатили стипендию, что очень помогло на первых порах. Наряду с теорией закрепляли знания на практике на базе колледжа. Как получил профессию, сразу же трудоустроился. Сейчас работаю в АО «Талап» сварщиком на постоянной основе, – поделился своими успехами Кирилл.

В рамках второго направления обеспечивается доступность к микрокредитам на развитие своего дела самозанятых и безработных, включая тех, кто не имеет залогового имущества. Микрокредиты предоставляются под 6% годовых, сроком до 7 лет. Свыше тысячи сельчан в этом году будут обеспечены льготным микрокредитованием.

Например, руководитель «ИП «Арлан» Альбина Кенжетаева решила воспользоваться условиями программы для начинающих предпринимателей и приняла участие в этом году по второму направлению, взяв кредит на развитие бизнеса в сумме 6 миллионов тенге.

– Я проживаю в Чапаевском сельском округе Акжаикского района. Решила открыть частный детский сад «Астана» на 100 мест. Сегодня детский сад посещают уже 52 малыша. В ближайшее время придут еще дети и детский сад заработает в полную мощность. Стараюсь закупать самое современное оборудование и материалы для того, чтобы дети могли получить комфорт и развитие своих способностей. Благодаря открытию детского сада на селе появилась постоянная работа для 7 безработных, – рассказала А.Кенжетаева.

По третьему направлению программы в этом году на социальные рабочие места с 35% субсидированием государством заработной платы трудоустроены 770 безработных граждан. 1314 выпускников вузов смогли получить первоначальный опыт работы по молодежной практике с заработной платой в 25 МРП. Также свыше 5 тысяч безработных западноказахстанцев были направлены на общественные работы, не требующие предварительной профессиональной подготовки.

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