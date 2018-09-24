Ильин: У предпринимателей должна быть культура ведения бизнеса

Как только проверка уходит, немного притупляется опять закрывается аварийный выход, появляются какие-то дополнительные помещения на путях эвакуации.

У предпринимателей должна быть культура ведения бизнеса и моральная ответственность за правильность эксплуатации своих объектов. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что после событий в России, Генеральная прокуратура РК распорядилась внепланово проверить все торговые объекты и помещения, чья площадь составляет более трёх тысяч квадратных метров. Тогда было выявлено много нарушений, которые были исправлены в ходе проверки. Материалы по 20 объектам были переданы в суд с требованием о закрытии или приостановки деятельности до устранения нарушений.

«Фактов с приостановкой деятельности не было зафиксировано, то есть все устраняли недостатки. Но мы с вами видим тенденцию, когда приходит проверяющий, представители прокуратуры и СМИ открываются эвакуационные выходы, и на каждом находится достаточное количество охранных вневедомственных структур. Как только проверка закрывается, уходит, немного притупляется бдительность и все возвращается на круги своя. Опять закрывается аварийный выход, появляются какие-то дополнительные помещения на путях эвакуации», - отметил Ильин.

Он убежден, в этом направлении должны работать не только правоохранительные органы. Бизнес должен вырабатывать культуру работы.

«Если уже все бизнесмены и предприятия, которые осуществляют торговлю, и живут за счёт потребителя, то есть за счёт нас с вами, которые приходят и оставляют свои деньги, развлекая детей и сами посещая магазины, то они должны нести ответственность, в том числе моральную за правильность эксплуатации своих объектов. Каждый раз выходить и проводить совместно рейды здесь несколько неправильно, должна быть общая культура», - добавил он.

В случае обращения граждан на допущенные нарушения в области эксплуатации торговых или развлекательных площадей, МВД оперативно через прокуратуру получает разрешения на проверки, отрабатывает их. И если поступивший сигнал объективен, наказание бизнеса – административный штраф, рассмотрение нарушения в стенах суда.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!