Ряд законопроектов рассмотрят сенаторы 27 сентября

В повестку дня также включен ответ на депутатский запрос.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Бюро Сената Парламента, на котором определена повестка очередного заседания палаты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Так, 27 сентября сенаторы рассмотрят: законопроекты о ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС, а также Соглашения между Правительствами Казахстана и Иордании о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; поправки в законодательство по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений; законопроект «О стандартизации»; поправки в законодательство по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации.

В повестку дня также включен ответ на депутатский запрос членов Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената по вопросам безопасности дорожного движения.

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