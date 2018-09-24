Бритиш Американ Тобакко запустил продукт нового поколения в Казахстане

В Казахстане запускается продажа устройства для нагревания табака glo, разработанная специалистами Бритиш Американ Тобакко.

Альтернативный продукт с потенциально сниженным риском для здоровья – инновационное устройство, выделяющее меньшее количество вредных веществ, а также запаха по сравнению с традиционным курением.

Девайс был разработан в Великобритании командой, состоящей из более ста экспертов с пяти континентов, включая ученых, инженеров, дизайнеров, экспертов по табаку и специалистов из области токсикологии. Казахстан же стал одиннадцатым рынком в мире, в котором был запущен glo.

В glo используется технология Advanced Heat Technology, которая нагревает табак снаружи по всей поверхности табачного стика примерно до 240°С. В обычной же сигарете табак горит при температуре около 900°С. Таким образом, содержание вредных веществ в аэрозоле, выделяемый glo, по сравнению с сигаретным дымом сводится к минимуму. Сравнение проводилось по девяти типам вредных веществ, содержание которых ВОЗ рекомендует сократить в сигаретном дыме*.

Кроме того, учеными проводились клинические исследования в Великобритании и Японии, во время которых изучалось влияние glo на организм. Так, при обследовании группы курильщиков в Японии, которые переключились на glo, было установлено, что уровень некоторых биомаркеров токсического воздействия в их организме снизился до уровня, сравнимого с группой курильщиков, которые вообще прекратили употреблять табачные продукты.

Помимо вышеописанных преимуществ в потенциальном снижении риска для здоровья, glo весьма прост в использовании.

Так, устройство удобно ложится в руке и управляется всего одной кнопкой. Полного заряда хватает до 30-ти сеансов использования. Продукция нового поколения вполне органично вписывается в современный мир, полный гаджетов. В линейке есть 4 вкуса стиков и 4 цвета девайсов.

Группа компаний Бритиш Американ Тобакко инвестировала более 2,5 млрд долларов в исследования и развитие альтернативных продуктов с потенциально сниженным риском, одним из которых является glo. В планах Бритиш Американ Тобакко довести глобальную выручку от продуктов нового поколения до 30% от общей выручки к 2030 году.

*Это не обязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные продукты.

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