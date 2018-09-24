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Подросток 49 дней дрейфовал в открытом море и выжил

Юноша признался, что был уверен, что умрет в хижине. Периодически его посещали мысли о самоубийстве, но он вспоминал совет родителей молиться в минуты опасности. В этом ему помогала Библия, которую он держал в хижине.

Фото : Indonesian Consulate General Osaka24 сентября 2018, 15:04

Индонезиец 49 дней дрейфовал в плавучей хижине, которую унесло штормом в открытое море. Об этом сообщает издание The Guardian.

Алди Новел Адилан (Aldi Novel Adilang) с острова Сулавеси работал в плавучей рыбацкой хижине, расположенной на расстоянии 125 километров от берега. 19-летний молодой человек должен был следить за тем, чтобы в ней постоянно горел свет, привлекающий рыб. По словам отца Адилана, юноша работал там с 16 лет. Каждую неделю к нему приезжал кто-то из рыбацкой компании, забирал улов и оставлял Адилану еду, воду и уголь.

В середине июля разыгрался сильный шторм, и хижину унесло в океан. Запасов провизии Адилану хватило всего на несколько дней. Потом он начал ловить рыбу, жечь куски хижины, чтобы согреться и приготовить еду, а морскую воду фильтровал через одежду, чтобы она стала чуть менее соленой.

Индонезийское консульство в Осаке заявило, что мимо юноши проплыли десять кораблей до того, как судно под флагом Панамы подобрало его в водах Гуама 31 августа. Адилан сначала махал одеждой, пытаясь привлечь внимание капитана, а затем послал радиосигнал.

Юноша признался, что был уверен, что умрет в хижине. Периодически его посещали мысли о самоубийстве, но он вспоминал совет родителей молиться в минуты опасности. В этом ему помогала Библия, которую он держал в хижине.

После того как капитан подобрал юношу, он связался с береговой охраной Гуама. Судно направлялось в Японию, поэтому было решено передать Адилана представителям индонезийского консульства по прибытии на место назначения 6 сентября.

8 сентября юноша прилетел домой. Сообщается, что он чувствовал себя хорошо.


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