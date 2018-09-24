Дождь, град, снег: непогода обрушилась на Алматы

Алматинцы ощутили все прелести осенней погоды.

24 сентября на Алматы обрушился сильный ветер с дождем, градом и молниями с громом, сообщает Zakon.kz.



Алматинцы ощутили все прелести осенней погоды. Ясную с утра погоду испортил сильный ветер, который сменился сильным дождем. Пока надо городом громыхал гром с молниями, в некоторых частях южной столицы выпал град, а в горах выпал снег.

Ранее, в РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!