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Дождь, град, снег: непогода обрушилась на Алматы

Алматинцы ощутили все прелести осенней погоды.

Фото : biss.kz24 сентября 2018, 16:04

24 сентября на Алматы обрушился сильный ветер с дождем, градом и молниями с громом, сообщает Zakon.kz.


Алматинцы ощутили все прелести осенней погоды. Ясную с утра погоду испортил сильный ветер, который сменился сильным дождем. Пока надо городом громыхал гром с молниями, в некоторых частях южной столицы выпал град, а в горах выпал снег.

Ранее, в РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение.


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