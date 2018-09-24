В Акжаикском районе торжественно отметили 100-летие Героя Советского Союза Михаила Абдолова

В рамке празднования 100-летия Героя на родине М.Абдолова прошли айтыс акынов, народные игры, концерт с участием известных в области творческих коллективов.

В честь славной даты была организована эстафета «Марафон «Акжайык – 2018», стартовавшая в районном центре до с.Жамбыл, где родился легендарный герой. В забеге на 64 км участвовали около 250 человек. Торжества в с.Жамбыл начались с возложения цветов к памятнику Героя. Собравшихся приветствовал аким Акжаикского района Адиль Жоламанов передает zakon.kz.

В средней школе, имени Михаила Абдолова, открылся музей, где собрали материал, рассказывающий о жизни и подвиге земляка. Здесь и состоялась презентация книги известного писателя Айткали Нарикова «Барлаушы», повествующей о бесстрашном разведчике. Родственники, односельчане, все, кто его знал, вспоминали о его жизненном пути.

В рамке празднования 100-летия Героя на родине М.Абдолова прошли айтыс акынов, народные игры, концерт с участием известных в области творческих коллективов.

На следующий день на окраине села раскинулся небольшой аул из юрт 18 сельских округов. Не оставили равнодушными конноспортивные состязания. В аламан байге дистанцию в 30 км первым финишировал на скакуне «Нуртобел» Т. Карабалин из Жангалинского района, в ток байге победителем стал житель Срымского района М.Торегали на скакуне «Ханторе». Туйе балуаном признан Нурымжан Габбасов из Акжаикского района.

Справочно: Родился М.Абдолов 1 мая 1918 года. В 1938 году был призван в Красную Армию, и службу проходил в Латвии. С первых дней Великой Отечественной войны и до Победы он находился в первых рядах фронтовиков и его боевой путь освещен героизмом. Он сражался в Брянских лесах, в составе 78-стрелковой дивизии принял участие в боях за Можайское шоссе. В составе 3-го Украинского фронта наш земляк оставил свой след, освобождая г.Орел, Венгрию.

Разведчик особо отличился при взятии плацдарма на берегу реки Дунай. Разведданные и вражеские офицеры, взятые в плен отважным бойцом, позволили нашим войскам занять передовые позиции, успешно провести поступательную операцию. За мужество и героизм, проявленные при переправе живой силы и техники частей Красной Армии, Михаил Абдолов был представлен к высокой награде – званию Героя Советского Союза.

После войны, вернувшись домой, работал председателем сельского совета, в сельской кооперации. Умер 9 мая 2006 года, когда отмечали 61-годовщину Великой Победы.

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