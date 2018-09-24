Алматы принял Эстафету огня Зимней Универсиады-2019

Право начать эстафету в Алматы было доверено олимпийскому чемпиону ОИ-2000 по боксу Ермахану Ибраимову, торжественное зажжение первого факела предоставили Арману Кырыкбаеву.

В Алматы встретили огонь Зимней универсиады-2019. Эстафета стартовала с площадки перед Дворцом спорта им. БалуанаШолака и закончилась на сцене перед Дворцом Республики, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Огонь на сцене поприветствовали заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, президент международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова. Они отметили высокий уровень проведения прошлой зимней Универсиады в Алматы и пожелали всем удачи.

Право начать эстафету в Алматы было доверено олимпийскому чемпиону ОИ-2000 по боксу Ермахану Ибраимову, торжественное зажжение первого факела предоставили Арману Кырыкбаеву. Заместитель акима передал огонь Наталье Паршиковой, откуда собственно и начался этап Эстафеты.

15 факелоносцев пробежали по улице Абая с общей протяженностью 2,5 км. Среди них были делегаты из России, именитые спортсмены Казахстана, как боксер Канат Ислам, триатлонистка Салтанат Казыбаева, футзалист Динмухамбет Сулейменов, ректоры ВУЗов и другие. Закончил Эстафету президент Национального спортивного студенческого союза Казахстана, член Исполкома FISU Кайрат Закирьянов.

- Еще раз поприветствую всех жителей и гостей Алматы на сцене представители FISU, организаторы приняли колбу с огнем и передали ее Китаю. Следующий этап пройдет именно там, 26 сентября в городе Харбин. Я хочу поблагодарить всех за поддержку и хочу отметить, что Универсиада в Алматы была самой лучшей за всю историю ее проведения. Мы будем также организовать ее на высшем уровне и ждем вас всех в Красноярске в следующем году со 2 по 12 марта, - отметил генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск-2019» Максим Уразов.

Напомним, что Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Международный день студенческого спорта в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. 29 сентября начнется российский этап Эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.

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