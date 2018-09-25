Тревожная кнопка может появиться на автомобилях

Касательно сроков установки этих кнопок, то предположительно это будут 2019-2020 годы.

На пресс-конференции в Правительстве РК председатель комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха рассказал о том, что на автомобилях на территории ЕАЭС собираются вводить специальную тревожную кнопку, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос по кнопкам - в новых автомобилях стран ЕАЭС будут установлены тревожные кнопки для оповещения специальных служб о ДТП, катастрофах и ЧС», - сказал он.

Пока, по его словам, нет данные начет того, будут ли эти тревожные кнопки вводится за счет автомобилистов или за госсчет. Касательно сроков установки этих кнопок, то предположительно это будут 2019-2020 годы.

Ксения Давыдова, Астана

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