Пьяного чеха на борту самолета оштрафовали в Астане

Мужчина вел себя агрессивно и мешал пассажирам.

51-летнего гражданина Чехии привлекли к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Астаны поступило сообщение от диспетчера Службы безопасности аэропорта о том, что на борту авиарейса сообщением "Будапешт-Астана" находится правонарушитель.

"В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 51-летний гражданин Чехии. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, мешал спокойствию пассажиров, тем самым совершил административные правонарушения", - говорится в сообщении ДВД на транспорте.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявили алкогольное опьянение легкой степени.

В его отношении составлены сразу три административных протокола: за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне и наложен штраф в размере 5 МРП (12025), 3 МРП (7215 тенге). Также составлен административный протокол по мелкому хулиганству и передан в Специализированный межрайонный административный суд Астаны.

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