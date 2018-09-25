Трансформацию деятельности детских домов обсудили в Алматы

Новые подходы были реализованы в детском доме Астаны.

Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы 25 сентября провел во Дворце школьников встречу с участием руководителей Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Управления образования города, директоров государственных колледжей и детских домов, передает Zakon.kz.

Директор департамента по связям с общественностью Агентства Арман Бердалин отметил, что качественное образования является залогом профессионального, конкурентоспособного специалиста, которой выполняя свою работу будет способствовать дальнейшему развитию страны, и от того как, насколько будут квалифицированы выпускники колледжей, напрямую будет зависеть конкурентоспособность государства.

Директор Департамента контроля в сфере государственной службы Равиль Тюлебаев разъяснил, присутствующим о новых применяемых процессах в деятельности детского дома Астаны. Новые подходы были реализованы в рамках выделенного бюджета, улучшены все аспекты жизни детей начиная с вопросов питания, внедрения систем прозрачности и эффективности до образовательных процессов, открытия образовательного центра, самой оснащённой в Казахстане Stem лаборатории, роботехники, 3Dмоделирования, центра Монтессори для детей дошкольного возраста, внедрена системы case managementа, предусматривающего индивидуальный подход для каждого ребёнка, обучения навыкам, посещение лучших кружков города, репетиторства и всех личных потребностей; внедрена программа менторства, в рамках которой 6 профессионалов разной сферы помогают группе детей обрести профессиональные навыки, начиная от поварского до предпринимательского дела.

В заключение участники встречи выразили надежду, что принимаемые новшество в скором времени будут реализованы в других регионов.

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