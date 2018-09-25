Госслужащие Туркестанской области начнут получать зарплату по новой системе

Заработная плата назначается с учетом таких факторов, как ответственность, самостоятельность, опыт, специальные знания, нагрузка работников.

В рамках реализации соответствующих шагов Плана нации Главы государства "100 конкретных шагов", государственным служащим будет выплачиваться заработная плата по факторно-балльной шкале, передает Zakon.kz.

При этом заработная плата назначается с учетом таких факторов, как ответственность, самостоятельность, опыт, специальные знания, нагрузка работников. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области сообщил руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области Галым Турсынбаев.

По его словам, данная система ведет к качественному функционированию государственных служащих, а в конце года служащим будут выплачиваться дополнительные бонусы, в соответствии с эффективностью их работы.

"Ранее существовало неравенство в оплате труда государственных служащих центрального и районного уровней, а также служащих государственного и частного секторов. Новая система оплаты труда устраняет выявленные проблемы. Эта система состоит из постоянной части и бонусов на основе факторно-бальной шкалы. При разработке новой оплаты труда использовался опыт США, Сингапура и Новой Зеландии. В Казахстане этот метод был внедрен в ряде частных и квазигосударственных секторов", - сказал Г.Турсынбаев.





Наряду с этим, при внедрении данной системы были учтены все диспропорции, отсутствует разница между центром и регионами. Разница между заработной платой уменьшилась с 70% до 10%. Это снизило количество государственных служащих ушедших с работы и увеличило число грамотных специалистов желающих попасть на вакантные должности.



Вместе с тем, в результате повышения в 2,5 раза заработной платы служащих департамента Агентства по Туркестанской области, зарплата главного специалиста выросла с 90 до 210 тысяч тенге. В результате этого, 39 человек подали документы при объявлении общего конкурса на самую нижестоящую должность ведущего специалиста Департамента. В целом, внедрение новой системы оплаты труда включает в себя, в первую очередь, создание внутренних резервов государственных органов.

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