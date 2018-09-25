Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны

Непогода придет к жителям Атырауской, Кызылординской и в Восточно-Казахстанской областей.

Фото : Приморская газета

В трех областях Казахстана 26 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет». «Днем 26 сентября в Атырауской области ожидается гроза, ночью и утром местами туман, днем местами усиление юго-восточный с переходом на северо-западные ветра порывы до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 80-85 процентов», - говорится в сообщении. «26 сентября в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, ночью восточный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100 процентов», - информирует РГП «Казгидромет». В Восточно-Казахстанской области местами возможны заморозки до минус 1-3 градусов.

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