Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны
Непогода придет к жителям Атырауской, Кызылординской и в Восточно-Казахстанской областей.
Фото : Приморская газета25 сентября 2018, 18:37
В трех областях Казахстана 26 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Днем 26 сентября в Атырауской области ожидается гроза, ночью и утром местами туман, днем местами усиление юго-восточный с переходом на северо-западные ветра порывы до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 80-85 процентов», - говорится в сообщении.
«26 сентября в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, ночью восточный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100 процентов», - информирует РГП «Казгидромет».
В Восточно-Казахстанской области местами возможны заморозки до минус 1-3 градусов.
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