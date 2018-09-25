Более 100 семей обеспечат жильем в городе Арысь

Наряду с этим, по плану проводятся работы по благоустройству общественных мест города.

В ходе пресс-тура, организованного пресс-службой акима Туркестанской области, представители СМИ ознакомились в городе Арысь с работой и со строительством ряда социальных объектов, в том числе стали свидетелям строительства жилых домов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь журналисты посетили микрорайон "Коктем-2", где на сегодня ведется строительство трех многоэтажных жилых домов. Каждый их них рассчитан на 36 квартир. Проектно-сметная документация данных жилых домов была утверждена в 2015 году. В настоящее время строительство 3-х домов завершено полностью, согласно плану и приняты акты государственной приемки. Помимо этого, в этом жилом районе ведется строительство еще трех 36-ти квартирных многоэтажных домов. Отметим, на сегодня по городу в очереди на жилье стоят более 1300 граждан.

Кроме того, представители СМИ побывали на спортивной площадке, где недавно были завершены строительные работы. Общая стоимость проекта составила 60 млн. тенге. Строительство объекта завершено в сентябре текущего года.

Наряду с этим, по плану проводятся работы по благоустройству общественных мест города. В ходе поездки журналисты посетили парк «Мәңгілік ел». В целом на работы по благоустройству парка были предусмотрены средства в размере 79 млн. 677 тыс. тенге. Подрядная организация начала строительные работы в 2017 году и завершила их в июне текущего года.

Вместе с тем, работы по благоустройству были проведены в парке «Құрметті азаматтар». Все работы подрядная организация ТОО "Джил" завершила в течение шести месяцев. Стоимость проекта составила 46 млн. 999 тыс. тенге.

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