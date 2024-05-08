Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана

Фото: amanatpartiasy.kz

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 8 мая сообщило о ситуации на водохранилищах страны, передает Zakon.kz.

По информации ведомства: Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Объекты работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Приток воды спадает.

два крупных водохранилища полны на 100%. Объекты работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Приток воды спадает. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83,6%.

среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83,6%. В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 48,6%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис.

Шульбинское водохранилище наполнено на 48,6%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел. "На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности, – заключили в министерстве. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 8 мая опубликовало видео, на котором пострадавшие от паводков дома дезинфицируют. Подробнее можно прочитать тут.

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