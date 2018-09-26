Беременность Меган Маркл вычислили по прическе

В СМИ обратили внимание, что объявлениям о беременности жены принца Уильяма Кейт Миддлтон неизменно предшествует изменение ее прически.

Поклонники Меган Маркл связали ее новую прическу с возможной беременностью. Об этом пишет издание Cosmopolitan.

24 сентября принц Гарри и Маркл присутствовали на вручении спортивной премии в университете Лафборо. Публика обратила внимание, что у нее снова прямые волосы. После свадьбы она ни разу не появлялась на людях с такой прической, предпочитая волосы, собранные в пучок.

Журналистка London Evening Standard Кейт Проктор обратила внимание на то, что объявлениям о беременности жены принца Уильяма Кейт Миддлтон неизменно предшествует изменение ее прически. Если это правило распространяется и на Меган Маркл, это может означать, что скоро на свет появится новый наследник британской короны.

Свадьба принца Гарри, занимающего шестое место в очередности наследования британского престола, и актрисы Меган Маркл, известной по роли в сериале «Форс-мажоры» (Suits), состоялась 19 мая. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года.

Источник: Lenta.ru

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