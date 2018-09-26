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В Алматы временно ограничат движение по улице Берегового

Временные ограничения вводятся для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения.

Фото : соцсети26 сентября 2018, 09:38

Вечером 27 сентября в период с 22 до 6 часов утра 28 сентября 2018 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Берегового от улицы Шаляпина до улицы Юрия Кима, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения вводятся для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда этого участка. ТОО "Алматинские тепловые сети".


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