Как алматинцы оценивают работу полиции - опрос

89% опрошенных алматинцев считают необходимым проведение реформы МВД в Казахстане.

200 алматинцев поделились в ходе опроса своим мнением о работе полиции, передает Zakon.kz.

Исследовательская компания «Лаборатория проектов» провела обзорный опрос общественного мнения на тему «Организация работы полиции в Алматы». В опросе приняли участие 200 человек.

В ходе исследования выяснилось, что за последний год со случаями, требующими участия полиции, сталкивались 69% опрошенных. Самые частые причины обращения в правоохранительные органы: кража и аварии/ДТП (38% и 37% респондентов, соответственно, обращались в полицию по данным фактам), на втором месте факт вымогательства/взяточничество (23%). Замыкает лидирующие позиции мошенничество, с ним в Алматы столкнулись 16% респондентов.

Большинство респондентов (82%) оценили работу полиции в целом, как плохую (44%) или очень плохую (38%). Очень хорошо отозвались о работе сотрудников правоохранительных органов лишь 2% опрошенных.

Примечательно, что очень плохую оценку работе полиции значительно чаще давали те, кто столкнулся с необходимостью обращения в органы правопорядка за последний год (45%).

При ответе на вопрос «С какими трудностями вы сталкивались при обращении к полиции за последний год?», самым популярным ответом стал: «Безразличие сотрудников к результату, нет стремления решить проблемную ситуацию». Так ответило 73% опрошенных. Около половины опрошенных отметили неприемлемое отношение сотрудников к гражданам (грубость, высокомерие, угрозы, т.п.) (57%), трудности с дозвоном по номеру 102 (54%), некомпетентность сотрудников (52%) и долгое ожидание приезда полиции (49%).Факт коррупции отметило лишь 4% участников.

Наибольший уровень доверия алматинцы выразили сотрудникам по чрезвычайным ситуациям (48% респондентов) и сотрудникам департамента по противодействию экстремизму (22%), а наименьшее доверие - сотрудникам уголовно-исполнительной системы (5%).

Почти каждый пятый (19%) знает своего участкового инспектора лично либо заочно.

Большинство алматинцев считают, что зачастую сотрудники полиции сами нарушают правила (86%) и используют служебное положение в личных интересах (80%). Четверть респондентов (25%) отметили способствование полиции решению проблем на дорогах в то время, как 59% опрошенных, считает, что полиция не решает проблемы на дорогах (таких значительно больше среди респондентов, кто в течение последнего года сталкивался с инцидентами, требующих участия сотрудников полиции).

Лидирующими положительными качествами сотрудников полиции стали опрятность и готовность оказать помощь (по 21%), а также храбрость (19%).

86% опрошенных алматинцев высказали свою готовность оказывать содействие сотрудникам МВД при нарушении или наступлении инцидента.

В заключении стоит отметить, что 81% опрошенных алматинцев считают себя абсолютно незащищенными правоохранительными органами, а по мнению 89% опрошенных, МВД в Казахстане нуждается в реформе.

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