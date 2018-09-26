Оснастить WI-FI все школы поручил аким СКО

Глава региона поручил взять на контроль данный вопрос руководителю управления образования.

Как стало известно на заседании областного акимата, в настоящее время в регионе доступ к широкополосному интернету имеют 425 школ, что составляет 87 процентов. На 100 процентов охвачены сетью интернета школы Петропавловска и районных центров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

По сельским образовательным учреждениям этот показатель составляет 85 процентов. Еще 41 сельские школы получат доступ к мировой паутине до конца года. Таким образом, к концу года 94 процентов школ региона будут иметь доступ к широкополосному интернету. Обеспечение интернетом учреждений образования составит 100 процентов. Тем не менее, по словам главы региона, только 70 процентов школ области обеспечены сетью WI-FI.

"Интернет есть, а WI-FI нет. Это тоже создает определенные неудобства. Особенно, это крупных школ касается. В Кызылжарском районе почти все школы подключены к интернету. Поэтому поручаю акимам районов все необходимые средства заложить в бюджет будущего года", - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил взять на контроль данный вопрос руководителю управления образования Гульмире Каримовой.

Необходимо добавить, уже к концу года 95 процентов североказахстанских учеников смогут работать в единой информационной системе "Күнделік.кз". Кроме того, на базе городских образовательных учреждений ведется работа по внедрению таких пилотных проектов, как SMART - детский сад и SMART - школа. Новая система, по словам специалистов, не только предотвратит проникновение посторонних в школы, но и с помощью SMS-оповещений будет информировать родителей о времени прихода ребенка в школу и его ухода. При этом будет создана единая образовательная карта для доступа в школу.

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