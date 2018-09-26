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Похолодание придет на север и в центр Казахстана

На юге и юго-востоке страны ожидается потепление.

Фото : today.kz26 сентября 2018, 12:30

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 27-29 сентября, сообщает Zakon.kz.

Атмосферные фронты, вызвавшие дожди в западных областях, перемещаясь в восточном направлении, будут вызывать дожди преимущественно в северных областях республики.

Погода на остальной территории Казахстана окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь преимущественно без осадков, на юге, юго-востоке и востоке предполагается повышение температуры, а в северных и центральных областях небольшое похолодание.


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