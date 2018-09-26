Похолодание придет на север и в центр Казахстана
На юге и юго-востоке страны ожидается потепление.
Фото : today.kz26 сентября 2018, 12:30
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 27-29 сентября, сообщает Zakon.kz.
Атмосферные фронты, вызвавшие дожди в западных областях, перемещаясь в восточном направлении, будут вызывать дожди преимущественно в северных областях республики.
Погода на остальной территории Казахстана окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Поэтому здесь преимущественно без осадков, на юге, юго-востоке и востоке предполагается повышение температуры, а в северных и центральных областях небольшое похолодание.
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