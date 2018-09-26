Сделано в Казахстане. Журналисты ознакомились с предприятиями Туркестанской области

Арысская минеральная вода пользуется высоким спросом.

В городе Арысь имеется очень полезный для здоровья источник минеральной воды. На сегодняшний день ведется работа по обеспечению доступа к этому природному богатству. С работой данного предприятия, а также ряда других объектов представители СМИ ознакомились в ходе пресс-тура, организованного пресс-службой акима Туркестанской области, передает Zakon.kz.

В этом году ТОО "Арыс минералды су" завершило работы по модернизации старого цеха. Общая стоимость цеха по выпуску минеральной воды составила 250 млн тенге. Производственная мощность – 18 млн литров в год.

По словам руководства предприятия, арысская минеральная вода очень полезна для здоровья. Воду, разлитую в специальные емкости, помимо города Арысь, поставляют во все районы и города Туркестанской области. В будущем предприятие планирует поставлять свою продукцию в другие регионы страны. Для запуска данного проекта, предприниматель получил кредит в рамках программы "Даму Өндіріс-2" в размере 20 млн тенге. На сегодня здесь работают 50 человек, средняя заработная плата которых составляет 60 тыс тенге. Кроме того, вложены инвестиции в размере 30 млн тенге и была проведена реконструкция бани, находящейся в собственности товарищества. Сейчас эта баня обслуживает одновременно 80 человек.

Наряду с этим, во время пресс-тура в сельском округе Акдала журналисты ознакомились с работой ТОО "Казына LTD". Предприятие было запущено в 2012 году и через "КазАгроФинанс" инвестировано 1,87 млрд тенге. Кроме того, предприниматель вложил в оборот собственные средства в размере 330 млн тенге. На сегодня в хозяйстве ТОО "Казына LTD" насчитывается 870 голов крупного рогатого скота. Каждая корова дает в среднем 21 литр молока в день. Здесь работают около ста человек, а среднемесячная заработная плата работников составляет 70 тыс тенге.

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