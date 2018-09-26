Статистика знает не все. В ДВД объяснили рост числа убийств в Актюбинской области

Связано это с завышением квалификации по фактам, которые должны квалифицироваться как другое преступление.

Начальник ДВД Актюбинской области Махамбет Абисатов провел отчетную встречу с местным сообществом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начальник ДВД Актюбинской области генерал-майор полиции Махамбет Абисатов отчитался перед депутатами областного маслихата, членами Общественного совета области, представителями общественности и средств массовой информации о состоянии правопорядка в регионе.

"В результате целенаправленной работы полиции, местных органов исполнительной власти, депутатов и всех институтов гражданского общества по обеспечению покоя и безопасности граждан отмечен ряд положительных изменений в криминогенной обстановке", - сказал Абисатов.

В текущем году отмечается снижение:

- наполовину рецидивной, групповой и бытовой преступности, в 6 раз меньше совершено убийств на бытовой почве;

- в 1,5-2 раза сократилось число хищений и незаконных операций с оружием;

- на треть – угонов автотранспорта;

- на четверть – тяжких преступлений и мошенничеств;

- на 20% сократилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, преступлений небольшой тяжести, уголовных проступков и изнасилований;

- меньше совершено преступлений на улицах (-7,6%) и несовершеннолетними (-5,4%, краж скота (-11,2%), разбойных нападений (-8,0%) и хулиганств (-8,1%);

- уровень преступности на 10 тыс. населения снизился за последние 2 года на четверть (-27,6%) и на -9,8% ниже расчётных показателей текущего года;

- снизилось число дорожно-транспортных происшествий (-9,3%) и травматизма на дорогах (-9,3%).

"Ликвидировано 37 наркоточек и 2 ОПГ, специализировавшихся на наркобизнесе, к уголовной ответственности привлечены 107 наркодельцов. В 10 раз увеличилось количество ликвидированных наркопритонов, в 4 раза – число уничтоженных наркоплантаций, в 2,5 раза – объём изъятых наркотиков (320,4 кг). В результате снизился уровень наркотизации населения, число лиц, злоупотребляющих наркотиками и страдающих наркоманией сократилось на 6,5%", - сообщил глава ДВД региона.

Также совместно с ДКНБ с 2016 года арестованы и изолированы от общества 147 членов деструктивных течений, половина из которых (71 или 48%) за совершение общеуголовных преступлений – это разбои, грабежи, изнасилования, развращение несовершеннолетних, незаконные операции с оружием и кражи, в том числе из мечетей, совершаемые под маской религии. Количество членов ДРТ сократилось по области за два года на -14,5%.

"Вместе с тем, несколько возросло общее число уголовных правонарушений (+6,8%), в первую очередь за счёт роста краж (+21,3%) и убийств (почти в 2 раза). Однако ничего страшного здесь не произошло. В прошлом году, в сравнении с 2016 годом, снижение общеуголовной преступности было на треть (-31%) и ежегодно такими темпами преступность снижаться не может. Поэтому, в сравнении с 2016 годом, в области сегодня всё равно отмечается снижение преступности на четверть (-24,6%)", - отметил Абисатов.

По его словам, в статистике неоправданно отмечается рост убийств почти в 2 раза (+91,7%).

"Связано это с завышением квалификации по фактам, которые должны квалифицироваться как злостное хулиганство или причинение телесных повреждений. В суде эти уголовные дела возвращаются к изначальной квалификации, а 3 дела по убийствам вообще прекращены за отсутствием состава преступления. В реальности число убийств в текущем году - на 4,2% меньше прошлого года", - пояснил спикер.

Глава полиции региона считает, что резервы в обеспечении правопорядка кроются в повышении профессионального уровня полицейских, организации работы оперативно-следственных и криминалистических подразделений, участковых инспекторов и патрульной полиции, над которыми предстоит серьёзно работать.

"Предстоит совершенствовать работу дежурных частей, от которых зависит безопасность людей, обратившихся за помощью. По каналам «102» принято и обслужено 166 645 вызовов граждан, что на треть меньше прошлого года (-31,0%) и говорит о стабилизации оперативной обстановки. Более трети преступлений (37,4%) раскрыты патрульными нарядами «по горячим следам». Вместе с тем, только 18% обращений (44 231) требовали реагирования нарядов полиции, а в 195 609 или 82% случаях – это обращения за справками и по вопросам, не входящим в компетенцию полиции. Этим и объясняется то, что люди, которым требуется срочная помощь, зачастую не могут дозвониться в полицию. Серьёзную помощь в разрешении этой проблемы должно оказать создание единого Саll-центра, реализуемого Акиматом Актобе в рамках проекта «Смарт-Сити», куда ДВД готово выделить дежурные смены, чтобы более оперативно приходить людям на помощь", - сообщил Абисатов.

Он также отметил, что многие системные проблемы в сфере обеспечения правопорядка решены за последние 2 года при поддержке местных исполнительных органов, депутатов и гражданского общества.

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