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О расширении полномочий Совета Безопасности рассказал Назарбаев

Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей работе Совета.

Фото : Ак орда26 сентября 2018, 17:59

Состоялась встреча Назарбаева с помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности Габитом Байжановым, передает официальный сайт президента РК.

В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что Совет Безопасности является специальным органом, осуществляющим координацию государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка, а также укрепления обороноспособности страны.

- Новый закон о Совете Безопасности значительно расширяет его полномочия. В связи с этим необходимо детально изучить нормативно-правовую базу, в том числе документы, регламентирующие деятельность правоохранительных и специальных органов, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Г.Байжанов доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе подготовки к проведению очередного заседания Совета Безопасности.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшей работе Совета Безопасности.


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