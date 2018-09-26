Назарбаев произвел ряд назначений
Указы коснулись назначений послов.
Фото : Акорда26 сентября 2018, 18:57
26 сентября президент Казахстана подписал ряд указов о назначениях на должности, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Указами Главы государства назначены:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде Камалдинов Акылбек Абсатович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах Елемесов Андриан Копмагамбетович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Панама, Республике Коста-Рика, Доминиканской Республике, Ямайке по совместительству.
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