Назарбаев произвел ряд назначений

Указы коснулись назначений послов.

26 сентября президент Казахстана подписал ряд указов о назначениях на должности, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указами Главы государства назначены:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде Камалдинов Акылбек Абсатович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах Елемесов Андриан Копмагамбетович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Панама, Республике Коста-Рика, Доминиканской Республике, Ямайке по совместительству.

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