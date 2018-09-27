В Павлодаре судят седовласых лжепенсионеров

Они хотели выйти раньше положенного на заслуженный отдых.

В Павлодаре судят фиктивных пенсионерах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

На скамье подсудимых седовласые ответчики, которые хотели выйти раньше положенного на заслуженный отдых.

– Предложили мне пенсию оформить с полигонным. Год, говорит, мы будем держать 250 тысяч «наличкой», и 62 потом через год сами будете получать. Я согласился, дурак – деньги были нужны. Годовщину сына отметил, весь в долгах был, - рассказал участник дела Махмут Темиргалиев.

По словам бывшего дворника торгового дома Махмута Темиргалиева, заманчивое предложение сделали сами госслужащие. Они подошли к нему, когда он убирал территорию. На тот момент ему был 61 год. Теперь мужчина должен государству около двух миллионов тенге. Ирония в том, что в этом году он уже по-настоящему достиг пенсионного возраста. Но из-за арестованного счёта положенную по закону пенсию он получит не скоро. Всего следователи выявили 52 фиктивных пенсионера с общей суммой ущерба на 117 миллионов тенге. Во главе преступной схемы стояли заместитель руководителя корпорации «Правительство для граждан» и начальник отдела Департамента труда, соцзащиты и миграции. У экс-чиновников были помощники из числа гражданских лиц.

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