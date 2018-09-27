В аэропорту Алматы проходят антитеррористические учения

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте.

27 сентября на территории международного аэропорта города Алматы (ул. Майлина, 2) проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АГОШ по борьбе с терроризмом.

Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах уязвимых в террористическом отношении.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте.

В период проведения учений на территории международного аэропорта и прилегающем к нему участке, будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.

Кроме того, следует отметить, что, согласно ст. 443 КРКобАП, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

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