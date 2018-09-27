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В аэропорту Алматы проходят антитеррористические учения

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте.

Фото : bnews.kz27 сентября 2018, 08:34

27 сентября на территории международного аэропорта города Алматы (ул. Майлина, 2) проводится плановое антитеррористическое учебное мероприятие, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АГОШ по борьбе с терроризмом.

Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах уязвимых в террористическом отношении.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте.

В период проведения учений на территории международного аэропорта и прилегающем к нему участке, будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.

Кроме того, следует отметить, что, согласно ст. 443 КРКобАП, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.


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