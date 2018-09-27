Необходимо получить сертификат НУЦ для авторизации в системе электронных счетов-фактур

С 30 марта 2018 года в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года №270 оформление электронных счетов-фактур осуществляется по версии 2 – бланка ЭСФ.

В целях реализации Концептуального плана совместных мероприятий по усилению налогового администрирования и контроля над полнотой и своевременности уплаты налогов и таможенных платежей, утвержденного Председателем КГД МФ РК от 09 июня 2015 года (План), главный специалист отдела администрирования косвенных налогов в рамках Таможенного союза Управления государственных доходов по Алмалинскому району Алматы Акжанова Айдана сообщает о необходимости получения сертификатов Национального удостоверяющего центра (НУЦ) для аутентификации (авторизации) в Информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), а также подписания электронных документов в ИС ЭСФ.

Для регистрации вам необходимо для выписки электронных счетов-фактур получить Сертификат НУЦ и зарегистрироваться в ИС ЭСФ посредством WEB-портала по адресу: esf.gov.kz.

Сертификат НУЦ можно получить в Центрах Регистрации НУЦ, размещенных при Центрах обслуживания населения города Алматы.

При этом подробная инструкция по получению сертификатов доступна на официальном сайте НУЦ РК:

- инструкции по получению сертификатов для физических лиц: pki.gov.kz/index.php/ru/fizicheskie-litsa;

- инструкции по получению сертификатов для юридических лиц: pki.gov.kz/index.php/ru/yuridicheskie-litsa.

Дополнительно сообщаем также, что с 30 марта 2018 года в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года №270 оформление электронных счетов-фактур осуществляется по версии 2 – бланка ЭСФ, действующей с 1 октября 2017 года. Поддержка механизма конвертации ЭСФ по версии 2 позволяет автоматически заполнение значение обязательных полей.

Согласно правилу, выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 412 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и определяют порядок выписки счета-фактуры в электронной форме в ИС ЭСФ.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640 (Инструкция) налогоплательщик выписывает ЭСФ в порядке, установленном Правилами при реализации товаров, включенных в Перечень товаров, по которым установлены пониженные ставки таможенных пошлин, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года №59 (Перечень), 26 января 2018 года № 18.

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