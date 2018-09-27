Уровень сексуального образования в Казахстане оценила ВОЗ

По итогам исследования, в странах Центральной Азии, в целом, наблюдается прогресс в этом вопросе.

Всемирная организация здравоохранения обнародовала отчет об уровне сексуального образования в 25 странах Европы и стран Центральной Азии, включая Казахстан, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на общественный совет Минздрава РК.

По итогам исследования, в странах Европы и Центральной Азии, в целом, наблюдается прогресс в этом вопросе.

Предметы по сексуальному образованию внедрены в программы школьного образования в 21 стране из 25. В 11 странах сексуальное образование является обязательным предметом для изучения. Однако есть проблемы с подготовкой педагогов. В 8 странах есть "определенный уровень" противодействия, а в 12 странах уровень оппозиции против сексуального образования считается "серьезным".

В отчете отмечается, что в Казахстане внедряется ряд законов и стратегий, предполагающих защиту прав граждан на репродуктивное здоровье.

Предмет по сексуальному образованию не внедрен в РК в школьную программу, однако преподают курс по валеологии, покрывающий ряд вопросов, связанных с сексуальным образованием и репродуктивным здоровьем.

Вопросы ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, изучаются в 7-9 классах на уроках биологии. Авторы отчета достаточно позитивно оценивают инициативы, реализуемые в стране.

Комментируя результаты отчета, вице-президент Евразийской медицинской ассоциации, председатель общественного совета Минздрава Надежда Петухова, заметила, что обеспечение молодежи достоверной информацией является важным.

Эксперт считает, что образование по вопросам планирования семьи должно учитывать особые потребности подростков и молодежи и быть доступно всем молодым людям. По мнению эксперта, правильное сексуальное образование, информированность и грамотное использование контрацепции позволит предупредить нежелательную беременность и заражение инфекциями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!