Британские ученые требуют признать алкоголь наркотиком и выдавать по рецептам

Исследователи предлагают перестать учитывать интересы крупных алкогольных компаний.

Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые утверждают, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем от запрещенных веществ, сообщает сообщает Вести.Ru.

"Повсеместная доступность алкоголя в стране создает крайне опасную и напряженную для общества ситуацию", — отмечают представители Кембриджа.

По мнению исследователей, алкоголь опаснее табака, героина и гашиша вместе взятых. Ученые утверждают, что наиболее успешны по многим показателям страны, в которых алкоголь стоит дорого, а его доступность ограничена.

"Спиртное убивает медленно, это и болезни, вызванные его употреблением, и отравление, и травмы, которые получают выпившие люди", — пишут исследователи.

В августе была опубликована статистика, согласно которой алкоголь является основной причиной смерти взрослых людей на планете. Каждый год от спиртного умирают 2,8 миллиона человек.

Исследователи предлагают, наконец, перестать учитывать интересы крупных алкогольных компаний и начать выдавать спиртное только по рецептам.

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