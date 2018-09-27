В Астане перекроют участок по улице Космонавтов

Ограничение движения связано со средним ремонтом автомобильных дорог.

27, 28 и 29 сентября с 21:00 до 07:00 на участке от улицы Арай до улицы Алпамыс батыра по улице Космонавтов будет перекрыто движение автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Как поясняет управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, ограничение движения связано со средним ремонтом автомобильных дорог.

Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к ремонтному процессу и заранее планировать свой маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, - говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!