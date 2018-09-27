В Астане перекроют участок по улице Космонавтов
Ограничение движения связано со средним ремонтом автомобильных дорог.
Фото : Бизнес Цензор - Цензор.НЕТ27 сентября 2018, 19:53
27, 28 и 29 сентября с 21:00 до 07:00 на участке от улицы Арай до улицы Алпамыс батыра по улице Космонавтов будет перекрыто движение автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Как поясняет управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, ограничение движения связано со средним ремонтом автомобильных дорог.
Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к ремонтному процессу и заранее планировать свой маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, - говорится в сообщении.
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