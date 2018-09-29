В Алматы перекроют ряд дорог на выходные из-за велопробега

Дороги перекроют только в те моменты, когда по ним будут ехать участники гонки, а не на протяжении всего дня.

Велогонка "Tour Almaty-2018" пройдет по главным улицам мегаполиса в эти выходные, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

В первый день велогонки, 29 сентября, будут перекрыты ул. Толе би, проспект Достык, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева, пр. аль-Фараби, ул. Байзакова, пр. Абая и ул. Желтоксан.

Во второй день, 30 сентября, перекроют Восточную объездную, аль-Фараби до разворота у Парка Первого Президента, а оттуда до пр. Достык, затем от Достык до высокогорного катка Медео. Движение здесь будет ограничено с 11:00 до 16:00.

Дороги перекроют только в те моменты, когда по ним будут ехать участники гонки, а не на протяжении всего дня.

"Tour Almaty" год назад получил статус многодневной гонки и в этом году будет проводиться в два этапа. Стоит отметить, что это одна из крупнейших велогонок в Средней Азии. Ее прямую трансляцию ежегодно смотрят телезрители в 60 странах мира. Именно поэтому маршрут гонки организаторы выбрали таким образом, чтобы максимально показать все достопримечательности Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!