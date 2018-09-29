Глава государства: Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии

Президент Казахстана отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе.

Нурсултан Назарбаев принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития города Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед активом города, Глава государства подчеркнул, что с обретением республиканского статуса перед городом стоят новые задачи, требующие современных подходов и проработанной стратегии.

- Став третьим мегаполисом республики с населением свыше одного миллиона человек, Шымкент должен изменить свою модель развития, так же как это ранее сделали Астана и Алматы. В городе реализуется ряд перспективных проектов, еще больше запланировано. Поэтому сегодня нам необходимо обсудить дальнейшие пути развития Шымкента и определить стратегию, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание участников совещания на отдельных вопросах нового позиционирования Шымкента.

- Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для его жителей и гостей. Новая стратегия развития города должна быть ориентирована на формирование в этом регионе крупного промышленного, инновационного, туристического, торгового и логистического центра, – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также развития кластеров и предприятий в сфере легкой промышленности, строительства, фармацевтики и медицинских услуг.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, а также создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий.

Глава государства также остановился на вопросах укрепления международных связей города в контексте развития туристического потенциала мегаполиса.

- Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому город должен развиваться системно по всем направлениям. Необходимо также наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичные мероприятия с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте, – сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания особое внимание уделено вопросам концептуального развития города с применением «умных технологий».

- Важно не допускать нарушений норм архитектуры и градостроительства, пресекать хаотичную застройку и сократить строительство одноэтажных домов. Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов. Для этого, Президент Казахстана поручил использовать механизмы ГЧП и провести широкую разъяснительную кампанию по программе "7-20-25".

Ранее Назарбаев посетил центр оказания социальных услуг, в котором расположены центр обслуживания населения, центр занятости, миграционная служба и ЗАГС.

Кроме того Президенту Казахстана была представлена информация о реконструкции и строительстве городских объектов.

25 сентября Нурсултан Назарбаев прибыл в Шымкент с рабочим визитом.

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