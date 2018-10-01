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Как прокачать продажи и сделать эффективным маркетинг

Мероприятие будет интересно владельцам бизнеса и руководителям отдела продаж, коммерческим директорам и директорам по развитию, директорам по маркетингу

Фото : 1С-Битрикс Казахстан1 октября 2018, 09:31

9 октября пройдет единственная в Казахстане бесплатная конференция по CRM системам и эффективности бизнеса — CRMConf2018.

600+ участников, 4 секции: продажи, маркетинг, клиентский сервис, экспертная дискуссия, 8 докладов.

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Почему стоит пойти?

Вам точно нужно быть тут, если Вы хоть раз задавались одним из этих вопросов:

• Как и где искать новых клиентов и не потерять старых?
• Как сделать, чтобы клиенты хотели покупать только у Вас?
• Как сделать уникальный сервис, чтобы продать больше?

Доклады от экспертов

8 докладов от признанных экспертов в области продаж и коммуникаций с клиентами:

• Илья Балахнин маркетолог-практик №1 в России. Генеральный директор и управляющий партнер группы «Strikh» и агентства «Paper Plans»;
• Андрей Длигач генеральный директор компании «Advanter Group»;
• Михаил Беляев руководитель «1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге;
• Владимир Денисов руководитель компании «iLab»;
• Анна Осипова партнер, коммерческий директор сети фитнес-клубов «FitnessBlitz»
• Руслан Калимуллин бизнес-тренер, сертифицированный коуч «Erickson Coaching International» и другие.

Мероприятие будет интересно владельцам бизнеса и руководителям отдела продаж, которые хотят понимать, как увеличить доходы, коммерческим директорам и директорам по развитию, директорам по маркетингу – продуктивно будет для каждого!

Ждем Вас!

9 октября, г. Алматы, Grand Ballroom, гостиница «Казахстан»

Участвовать бесплатно!

Количество мест ограничено, поспешите!


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