В Кызылорде российские и казахстанские эксперты обсудили концепцию Smart City

В рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" и Концепции "Smart city" в 2018 году в регионе реализуются 37 проектов.

На круглом столе "Smart city: новые возможности развития региона" сучастием экспертов из России и Казахстана, задействованных в реализации концепций "Смарт город" Москвы, Краснодара, Астана были обсуждены вопросы цифровизации и реализации концепта "SMART CITY Кызылорда", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано областным Управлением цифровых технологий, котоое было создано в регионе недавно.

"Как отметил Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев - "Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах – это одновременно исторический вызов и шанс для нации". Хочу отметить, что цифровизация является стратегическим приоритетом развития нашей области. В целях эффективной координации работ в этом направлении, мы создали отдельный государственный орган – управление цифровых технологий Кызылординской области", - отметил аким области Крымбек Кушербаев.

О реализации проектов в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" и концепции "Smart City" рассказал заместитель акима области Евгений Ким.

"В рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" и Концепции "Smart city" в 2018 году в регионе реализуются 37 проектов. Кызылординская область выбрана пилотным регионом по направлению "Умное управление". Вышеуказанные проекты будут реализованы по 8 направлениям, 5 из которых являются основными направлениями концепции "Smart City": образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт и безопасность", - сказал Евгений Ким.

Так, в сфере промышленности начата работа по внедрению цифровой технологии "Интеллектуальное месторождение". В результате планируется увеличение добычи нефти до 1-2%, увеличение межремонтного периода до 700 дней, сокращение операционных затрат до 10% и повышение эффективности управленческих решений до 20%. В уранодобывающей промышленности: предприятием ТОО "Байкен-U" проводятся работы по изучению опыта внедрения роботизированного комплекса узла затарки готовой продукции в цехе аффинажа в ТОО "Казатомпром-SaUran". Внедрение роботизированного комплекса позволит полностью уйти от ручного труда, автоматизировать весь алгоритм по загрузке транспортно-упаковочных комплектовпродуктом, улучшить экологическую обстановку на участке.

В сфере образования приняты меры по компьютеризации школ в рамках ГЧП, охвату всех 293 школ региона высокоскоростным интернетом и оснащению их wi-fi сетьюдо конца текущего года. К системе электронных журналов "Kүнделік" по области подключены все 293 общеобразовательных учреждения.

В сфере здравоохранения по области доступом к широкополосному интернету охвачены около 80 % медицинских организаций. Начаты работы по переходу медицинских организаций на "безбумажный документооборот", до конца года 62 видовдокумента будут переведены в электронный формат. В целях улучшения оказания медицинской помощи населению реализуется проект "Установка интегрированной операционной системы в областном медицинском центре". Данный проект позволит сократить время подготовки к операции до 20% и уменьшение рисков летальностей, также увелиение до 3 000 операций в год.

В рамках цифровизации сферы безопасности будет реализовано 5 проектов. На сегодняшний день в центре оперативного управления ДВД функционирует 272 видеокамеры и 8 систем фиксации нарушении правил дорожного движения. До конца 2022 года планируется установить 3200 видеокамер и подключить 31 систему фиксации нарушений ПДД по городу Кызылорда. Также Кызылординская область выбрана пилотным регионом по внедрению Единой дежурной диспетчерской службы 112 (аналогия 112).

В сфере сельского хозяйства в целях систематизации торговли продовольственными товарами реализуется проект "Агробиржа", что позволит привлечь в систему электронной торговли не менее 30% сельхозпроизводителей, стабилизировать цены на продовольственные товары как минимум на 10 %. Планируется запуск проекта "Строительство автоматизированной теплицы". Планируемый сбор урожая в 2018 году – 600 тонн и в последующие по 900 тонн в год. Для снижения степени загруженности ветеринарного врача на 25% и уменьшения трудовых затрат на 40% планируется запуск проекта "Mobi-Vet". Отдельно стоит отметить работу крестьянского хозяйства "Акмая" Шиелийского района, с практикой применения дрона в борьбе с саранчой.

В сфере бизнеса в 2017 году создан "Центр обслуживания предпринимателей", сегодня Центр оказывает свыше 40 видов услуг предпринимателям по принципу "одного окна". Все услуги в Центре предоставляются на бесплатной основе. Также для автоматизации процесса проведения торгов по продаже или предоставлению права аренды земельного участка создана система "Онлайн-аукцион земельных участков"

Своим опытом разработки и реализации проектов в цифровизации поделились профессор академии госслужбы при президенте РК Дмитрий Киселев, генеральный директор ООО "Аэрогеоматика" Сергей Мищенко рассказал о том, как с помощью цифровых технологий удалось увеличить бюджет Краснодара на полмиллиарда рублей в год.

Заместитель начальника управления ГБУ "Информационный город" департамента информационных технологий г. Москвы Алексей Щегольцов в докладе "Умный город – стратегия роста и развития" изложил основные этапы развития проекта "умного города" в столице РФ. К слову, недавно Москва заняла первое место в мире в рейтинге ООН по электронному правительству.

"Переломным для нас стал 2011 год, когда мы начали собирать имеющиеся сервисы и возможности в единую базу. До этого у госорганов отсутствовала единая политика в информатизации, в связи с чем было множество повторяющихся данных. Создание порталов "Наш город" и "Открытые данные" позволило горожанам оставлять жалобы на проблемы в тех или иных сферах и получать информацию в открытом доступе. Но со временем программа перестала отвечать потребностям жителей, и была разработана стратегия "Умный город", которая позволяет интегрировать данные от высшего уровня до конкретных мероприятий. Все отраслевые направления были упакованы в конкретные блоки с четким местом в структуре для каждого. Оглядываясь назад и оценивая пройденный путь, мы понимаем, что все еще находимся в самом начале", - отметил Алексей Щегольцов.

После выступлений состоялось обсуждение с вопросами и ответами по теме докладов.

Отметим, что сегодня в регионе реализуется более 30 проектов в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и бизнеса. Кызылординская область выбрана пилотным регионом по направлению "Умное управление", в рамках которого реализуется проект "Развитие информационно-аналитической системы Ситуационного центра" по новым подсистемам. Кроме того, в целях поддержки талантливой молодежи, предоставления услуг технических лабораторий и коворкинг-центра, развития IT-стартап-проектов и бизнес-инкубатора создан "ІТ-парк" в городе Кызылорда. Кроме того, в декабре 2017 года в Кызылординской области прошел первый региональный фестиваль молодых IT-специалистов "HackDay2017", для изучения международного опыта делегация области посетила передовые объекты "SmartCity" Республики Татарстан и Китайской Народной Республики.

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