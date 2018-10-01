Жители Павлодара сумели исключить из квитанций навязанную им услугу

Прокуратура выявила нарушение Закона "О жилищных отношениях".

Жители десятка домов в Павлодаре при помощи прокуратуры исключили из квитанций навязанную им услугу, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте городской прокуратуры, ведомством была проведена проверка по факту самовольной установки системы освещения компанией "Светлый двор".

"Установлено, что данное товарищество обслуживает 14 многоквартирных жилых домов в городе. Тарифы компании включают в себя одноразовый платеж в размере 3 500 тенге, а также абонентскую плату 150 тенге в месяц за сервисное обслуживание. При этом без согласия жильцов и органа управления установлена система освещения во всех обслуживающих домах", - установила прокуратура.

В соответствии с Законом "О жилищных отношениях" собственники квартир рассматривают и принимают решения по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума, на общем собрании.

"Согласно Закону, обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещения (квартир) требуют вопросы изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) жилого дома (жилого здания), а также выбора и (или) отказа от услуг субъекта сервисной деятельности. В ходе анализа установлено, что данный порядок нарушен... ...Встречный опрос жильцов показал, что более двух третей собственников выразили несогласие на установку системы освещения", - сообщили в надзорном органе.

По выявленным нарушениям в адрес руководителя Отдела жилищной инспекции Павлодара было внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса об исключении из счетов-квитанций услуг ТОО "Светлый двор". В итоге жильцы 11 домов отказались от их услуг, услуги исключены из счетов-квитанций.

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