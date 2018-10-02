В Мангистау молодой парень умер от удара арматурой в грудь

В больницу мужчину несколько неизвестных доставили уже мертвым.

Неизвестные граждане привезли тело погибшего молодого человека в приемный покой Мангистауской областной больницы. Об этом сообщил Айткали Чалабаев, заведующий отделением приемного покоя МОБ, пишет Lada.kz.

Как сообщает Айткали Чалабаев, 30 сентября в 01:30 в приемный покой больницы доставили мужчину без признаков жизни. Его привезли двое неизвестных, после чего скрылись в неизвестном направлении.

"Мужчине 1993 года рождения диагностировали смерть на месте. Все следственные дела переданы в РУВД Мунайлинского района", - рассказал Айткали Чалабаев.

По данным источников, пожелавших остаться неизвестными, драка произошла в поселке Кызылтобе Мунайлинского района между двумя парнями. Пострадавшему нанесли удар арматурой в грудь.

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