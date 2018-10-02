Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Мангистау молодой парень умер от удара арматурой в грудь

В больницу мужчину несколько неизвестных доставили уже мертвым.

Фото : lada.kz2 октября 2018, 17:39

Неизвестные граждане привезли тело погибшего молодого человека в приемный покой Мангистауской областной больницы. Об этом сообщил Айткали Чалабаев, заведующий отделением приемного покоя МОБ, пишет Lada.kz.

Как сообщает Айткали Чалабаев, 30 сентября в 01:30 в приемный покой больницы доставили мужчину без признаков жизни. Его привезли двое неизвестных, после чего скрылись в неизвестном направлении.

"Мужчине 1993 года рождения диагностировали смерть на месте. Все следственные дела переданы в РУВД Мунайлинского района", - рассказал Айткали Чалабаев.

По данным источников, пожелавших остаться неизвестными, драка произошла в поселке Кызылтобе Мунайлинского района между двумя парнями. Пострадавшему нанесли удар арматурой в грудь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты