Полицейские Карагандинской области уничтожили почти полтонны наркотиков

В области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Кокнар-2018".

Сегодня в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар-2018", в городе Абай состоялась акция по уничтожению наркосодержащих стеблей растений рода конопли, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Наркосодержащее растение, обнаруженное сотрудниками МОБН в ходе оперативно-розыскных мероприятий, произрастало в степи, недалеко от жилого массива 2 микрорайона города.

В присутствии специальной комиссии из числа работников полиции и прокуратуры, было уничтожено 449 кг растений.

По словам сотрудниками по борьбе с наркобизнесом, поиск плантаций наркосодержащих растений носит постоянный характер.

Так, ранее, в сентябре месяце в Улытауском районе было обнаружено место незаконного посева растений конопли, на месте происшествия изъято более 500 кг указанного растения.

Всего, за период проведения ОПМ "Кокнар-2018" на территории Карагандинской области изъято из преступного оборота 1тонна 565 кг различных наркотических средств, в том числе героина − 4 кг 500 гр.

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