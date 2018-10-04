Мы просим не отменить решение, а дать возможность вернуть титулы - промоутер Головкина

К сожалению, два самых больших боя в его карьере получили спорные подсчеты - Леффлер.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), объяснил решение обратиться в Всемирный боксерский совет (WBC) с просьбой назначить прямой реванш с новоиспеченным чемпионом организации мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Ранее Леффлер заявил о планах ходатайствовать в WBC о назначении третьего боя между Головкиным и Альваресом, поскольку команда GGG считает несправедливым судейское решение во втором бою, где победителем был признан мексиканец. Таким образом, казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Накануне WBC санкционировал бой Головкина с американцем Джермаллом Чарло (27-0, 21 КО), владеющим поясом "временного" чемпиона WBC. Победитель их противостояния станет обязательным претендентом на бой с Альваресом. В то же время Совет разрешил мексиканцу провести добровольную защиту титула.

"Мы полагаем, что судейство не отражает того, чтобы было во втором поединке. Там были раунды, которые отдали "Канело", хотя должны были посчитать в пользу Головкина, особенно девятый и 12-й раунды, которые были лучшими в исполнении GGG. Мы намерены сделать запрос о реванше, как это было после первого боя и в тех случаях, когда были противоречивые решения. Нас устроила бы ничья, потому второй бой вышел более близким. Мы не принижаем заслуги "Канело", ведь он хорошо бился, но не понимаем, как можно было забрать титул у такого великого чемпиона, как GGG, когда все вокруг видели, что он победил. Нет сомнений, что судьи были опытными, обе стороны согласились с их кандидатурами. Мы не жалуемся на судей. Мы просто чувствуем, что две карточки не отражают то, что было на ринге. Я не вижу, как семь раундов могли отдать "Канело". Вот в чем суть нашего возражения", - сказал Леффлер на Конвенции WBC, проходящей в Киеве.

На вопрос: "Как себя чувствует Головкин?" Леффлер ответил, что он разочарован.

"Геннадий и вся наша команда считают, что он выиграл бой. Сейчас же он решил взять перерыв. Их первый бой явно должен был закончиться победой Головкина, как и второй, ну или, в худшем случае, ничьей. К сожалению, два самых больших боя в его карьере получили спорные подсчеты. Мы не просим отменить решения, а просим дать Головкину возможность вернуть титулы. Мы думаем, так будет правильно. Я уже разговаривал пару раз с Эриком Гомесом (промоутером Альвареса). Думаю, они очень заинтересованы в третьем поединке, потому что два последних получились самыми прибыльными для "Канело", впрочем как и для Головкина. Так что, думаю, они не против третьего боя. Все зависит от временных рамок, и есть еще много вещей, которые нужно решить", - резюмировал Леффлер.

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