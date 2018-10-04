В Кызылорде поздравили лучших педагогов области

В преддверии Дня учителя в Кызылорде состоялся торжественный прием лучших учителей области.

Заместитель акима области Руслан Рустемов поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил основные достижения сферы образования региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

"В последние годы большая часть бюджета области направляется на социальные расходы, прежде всего - на нужды образования. В этом году около 60 % бюджета области было направлено на социальную сферу. Главой государства были поставлены задачи до 2020 года решить вопросы трехсменного обучения, аварийных школ и дошкольного образования, в нашей области эти вопросы решены досрочно. Благодаря вашему профессионализму наши школьники ежегодно становятся призерами международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, в этом году также 97 процентов выпускников поступили в университеты и колледжи", - отметил Руслан Рустемов.

За профессиональные достижения ряд педагогов области были награждены нагрудными знаками "Ыбырая Алтынсарина" и "Заслуженный работник образования" Министерства образования и науки РК, почетными грамотами ведомства и благодарственными письмами акима области. Кроме того, школам-победителям конкуса на лучший видеоролик об учителе - школа № 13 Аральского района, № 93 Казалинского района и школа № 222 г. Кызылорда получили ноутбуки.

В 2018-2019 учебном году в 293 школах региона работают 20 466 учителей и обучается 153 541 человек.

Всемирный день учителя, начиная с 1994 года ежегодно отмечается 5 октября, знаменует собой годовщину подписания в 1966 году Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей. Этот день был учрежден в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Программой развития ООН (ПРООН), Международной организацией труда и Интернационалом образования. В Казахстане День Учителя отмечается в первое воскресенье октября.

В преддверии нового учебного года в Кызылординской области сданы в эксплуатацию новые школы в Казалинском и Жанакорганском районах, до конца года будут построены школа на 300 мест в г. Аральске и на 600 мест в г. Кызылорда. За 5 лет в области построены 45 школ, 37 взамен аварийных. На сегодняшний день все школы региона охвачены широкополосным Интернетом и пользуются электронной системой "Күнделік".

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