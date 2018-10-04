Таджикистану рекомендуют ограничить рождаемость

В 2018 году население страны превысило 9 млн человек.

Эксперты Всемирного банка (ВБ) рекомендуют Таджикистану в целях снижения уровня бедности ограничивать рождаемость в стране, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Согласно выводам Всемирного банка, сохраняющиеся в РТ бедность, безработица, высокий уровень трудовой миграции – во многом результат взрывного демографического роста.

В целях решения этой проблемы минздрав Таджикистана предлагает таджикским женщинам тщательно планировать рождение детей, эффективно пользоваться средствами контрацепции, передает радио Озоди со ссылкой на начальника департамента по организации медицинских услуг матерям и детям при минздраве Шерали Рахматуллоева.

«Период между родами мы должны удлинять до трех лет, – подчеркивает он. – Чтобы женский организм был готов на рождение следующего ребенка. Но, к сожалению где-то 6-7% наших женщин, рожают каждый год», - сказал Рахматуллоев.

Тенденция на сокращение количества родов на одну женщину в Таджикистане есть: в девяностые годы в таджикской семье в среднем было 5-6 детей, сейчас – лишь три ребенка. Но это касается городского населения. А самые высокие показатели рождаемости в Таджикистане сегодня наблюдаются в сельской местности. Причем именно в тех семьях, где родители не могут позволить себе дать качественное образование детям. Эта тенденция, опасаются ученые, в будущем, когда на рынок труда выйдет большое количество низкообразованных молодых людей, может привести к росту социального напряжения в таджикском обществе.

Высокая рождаемость в Таджикистане, по мнению экспертов, связана с тем, что 70% населения Таджикистана составляют жители в возрасте до 35 лет. Кроме того сказывается отсутствие достаточного количества врачей в сельской местности и плохое планирование семьи. В Минздраве предлагают женщинам из сельских регионов чаще использовать контрацепцию.

Отметим, в 2018 году население Таджикистана превысило 9 млн человек, при том, что еще несколько лет назад президент Таджикистана открыто признал, что ресурсы страны рассчитаны не более, чем на 10 млн населения.

По официальным данным, из-за высокой рождаемости каждые десять лет население Таджикистана увеличивается почти на четверть. Это самые высокие темпы роста среди бывших советских республик. Каждые пять лет население Таджикистана увеличивается на миллион человек, то есть на 11%.

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