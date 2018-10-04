Полицейский осужден за фальсификацию доказательств в Кызылорде

Дело в отношении водителя автомашины прекращено за отсутствием в действиях состава правонарушения.

Прокуратурой области при изучении законности принятых решений по административным делам установлен факт фальсификации материалов административного производства сотрудниками полиции, передает Zakon.kz.

Так, сотрудник местной полицейской службы г.Кызылорда Амангелдыулы Д. при патрулировании улиц города обнаружил автомашину марки «HyundaiAсcent», припаркованную возле магазина, в которой водитель употребляла слабо алкогольный напиток – пиво. Полицейский доставил водителя в областной наркологический центр для медицинского освидетельствования, где у последней зафиксирована «легкая степень опьянения».

«В целях имитации административного правонарушения полицейский потребовал у «автоледи» сесть за руль автомобиля и отогнать его во двор многоэтажных домов. При выполнении требования сотрудника полиции, водитель была остановлена им же, где в отношении неё составлен административный протокол по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.608 КоАП), - рассказали в прокуратуре. - Усматривая в действиях полицейского признаки уголовного правонарушения, сотрудниками прокуратуры материалы в отношении него зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры области по ч. 2 ст.416 Уголовного кодекса и направлены в Департамент национального бюро по противодействию коррупции для проведения досудебного расследования».

Приговором суда №2 г.Кызылорда сотрудник АмангелдыулыД. признан виновным в фальсификации доказательств по делу об административных правонарушенияхи осужден к 1 году ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Постановлением специализированного административного суда города административное дело в отношении водителя автомашины прекращено за отсутствием в действиях состава правонарушения.

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