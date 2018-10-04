"Астана" выиграла со счетом 2:0 в матче Лиги Европы

Соперниками стали французы из "Ренн".

«Астана» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы дома переиграла французский «Ренн» со счетом 2:0, передает Zakon.kz.

В стартовом составе казахстанской команды вместо Ласло Кляйнхайслера вышел Бактиер Зайнутдинов. Защитой занимались Марин Аничич и Евгений Постников, атаковал Жуниор Кабананга.

Первый тайм прошел безрезультатно, несмотря на активную позицию казахстанцев: буквально на первых минутах два угловых так и не достигли цели. Была активная попытка забить на 13 минуте - Мбай Ньянг издалека ударил над перекладиной. После этого игра перешла в более спокойный темп, поскольку ни французы, ни казахстанцы старались не рисковать.

Результаты и активность появились уже во втором тайме: прошли замены, вместо Алмейду вышел Серикжан Мужиков. Томасов подал угловой, мяч перешел к Зайнутдингову, который и отправил головой в ворота. Первый гол был забит.

Зайнутдинов получил прозвище от партнеров «казахский Роналду».

Вместо Янга вышел Кабанангу. Соперники попытались отыграться. Тренер "Астаны" заменил Зайнутдинова Ллогвиненко.

В итоге благодаря новым усилиям Томасова счет стал 2:0 - победа "Астаны".

25 октября «Астана» в Чехии сыграет с клубом «Яблонец».

«Астана» (Астана, Казахстан) — «Ренн» (Ренн, Франция) 2:0 (0:0)

Голы Зайнутдинов 64 (1:0), Томасов 90+1 (2:0)

Предупреждения: Зайнутдинов 37, Мужиков 88, Эрич 88, Педро Энрике 89 — Ньянг 81, Бенсебаини 62

«Астана»: Эрич, Рукавина, Аничич, Энрике, Томасов, Маевский, Зайнутдинов (Логвиненко 75), Алмейда (Мужиков 63), Кабананга (Янга 71), Постников, Шомко

«Ренн»: Диалло, Зеффане, Да Силва, Гренье, Ньянг, Силики (дель Кастильо 68), Буриго, Андре, Бааль (Бенсебаини 27), Желен, Поа (Юханссон 77)

Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

4 октября. Астана. «Астана Арена» 28 500 зрителей.

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