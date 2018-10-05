Алматинцы требуют снести крупный склад с пищевыми приправами

Работа предприятия не даёт им спокойно жить: мелкие частицы продукции вызывают аллергию, а построенные многоэтажные ангары закрывают солнечный свет частным домам.

Алматинцы требуют снести склад с пищевыми приправами, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Работа предприятия не даёт им спокойно жить: мелкие частицы продукции вызывают аллергию, а построенные многоэтажные ангары закрывают солнечный свет частным домам, нарушили арычную систему и перекрыли дороги. Недавно владелец объекта начал строить ещё один склад, но почему-то не уведомил об этом ни контролирующие органы, ни своих соседей.

Болат Айтман к подтоплению своего двора готовится заранее. Дождевая вода с крыши многоэтажного склада сливается аккурат в сторону его дома. В зимнее время жители ближайших домов опасаются даже ходить под кровлей ангаров. Снег и лед в любой момент могут упасть на проходящих, говорят они. Склады начали строить в прошлом году. Объект стал опорным пунктом по разгрузке и расфасовке перца и других приправ. По словам жильцов, они уже давно забыли, что такое чистый воздух.

Кроме того, ангары перекрыли и все короткие пути к центральным улицам. Дорога в школу и детский сад теперь занимает в два раза больше времени.

Владельцы складов на контакт с соседями не идут. По периметру объект огорожен высоким забором. Недавно здесь начали возводить еще один ангар, но как оказалось, без разрешительных на то документов. Что касается жителей, то их мнения, конечно же, никто не спрашивал.

Представители компании «Royal food» сообщили, что на жалобы жителей реагировать не собираются, а отвечать будут только при выявлении каких-либо нарушений со стороны контролирующих органов.

- Мы ни у кого ничего не воровали, работаем, налоги исправно платим. Мало ли что жители. У нас сейчас Казахстан знаете, на чем основан? Вот кто кляузу эту написал, извините за выражение, это те люди, бездельники, которые сами этим занимаются. Ну мало ли что жалобы жителей. Занимается прокуратура, занимаются компетентные органы, - прокомментировала замдиректора ТОО "Royal Food" Гульсим Байдебекова.

Компетентные органы этим делом действительно занялись, в частности управление государственного архитектурно-строительного контроля. За отсутствие разрешительных документов на строительство, предпринимателей оштрафовали на 913 тысяч тенге.

- Нами было выдано предписание ТОО "Royal food" на приостановление строительно-монтажных работ и приведение соответствующей документации. По окончанию срока исполнения предписания нами будет также открыта проверка для проверки исполнения предписания, - сказал руководитель отдела ГАСК по Алматы Дархан Акубаев.

Срок исполнения предписания истекает 5 октября. После, если недочеты останутся, дальнейшую судьбу строений будет решать в суде.

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