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В Шымкенте горел вещевой рынок

Площадь пожара составил 150 квадратных метров.

Фото : vlg-media.ru5 октября 2018, 11:54

В Шымкенте произошел пожар в пяти бутиках по продаже одежды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

"4 октября в 21:12 на рынке "Алаш" города Шымкент произошел пожар в 5 бутиках по продаже одежды. Площадь пожара составил 150 кв.м. Пожар локализован в 21:35 и ликвидирован в 22:16. В тушении пожара задействовано 80 пожарных и 20 единиц специализированной пожарной техники", – сообщил Н. Нурахметов.

При этом он отметил, что жертв и пострадавших от пожара нет.


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